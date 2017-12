Vermischtes Luhe-Wildenau

19.12.2017

Ein tolles Angebot, sehr viele Besucher und Traumwetter. Beste Voraussetzungen für eine gelungene Dorfweihnacht. Zum 20. Mal feiert der Ort mit seinen Bürgern und Besuchern.

Neudorf. Vor 20 Jahren beschlossen einige Einwohner, die Flut der Advents- und Weihnachtsfeiern einzudämmen und gemeinsam am Dorfplatz eine große Feier zu veranstalten. Die Dorfweihnacht war geboren. Das Ereignis - und darauf legen die Organisatoren von Anfang Wert - ist kein Weihnachtsmarkt, sondern ein gemütlicher Treffpunkt der Bevölkerung mit Freunden und Besuchern auch von außerhalb. Meist am dritten Advent geht die Einstimmung auf die Weihnachtstage über die Bühne.Zum runden Geburtstag hat sich das Vereinskartell unter Führung von Günther Weiß wieder einiges für eine attraktive Dorfweihnacht einfallen lassen. Trotz eisigen Temperaturen zeigte die Louher Tanzgruppe vor dem Publikum ihr Können. Der kalte Auftritt wurde mit viel Applaus belohnt. Die Kinder nutzten die Möglichkeit, selbst Brot über dem Feuer zu backen. Mehrere Feuerstellen boten Gelegenheit zum Aufwärmen. Als der Nikolaus kommt, leuchten die Augen der Kinder. Die Erwartung auf ein kleines Geschenk erfüllt der heilige Mann schnell.Das kulinarische Angebot nahm es locker mit dem bei weit größeren Weihnachtsmärkten auf. Vom klassischen Glühwein, Jagertee, Bratwürsten und heißen Würsten bis Weihnachtsbier, von süßen Leckerbissen über Schaschliktopf, Kaffee und Kuchen oder Honig reichte die Palette. An einigen Verkaufsständen gab es auch Bastelarbeiten und kleine Geschenke.Mit Einbruch der Dämmerung setzte Schneefall ein und zauberte im Schein der Beleuchtung eine romantische Atmosphäre in die Budenstadt. Erst zu später Stunde verließen die letzten Besucher den Dorfplatz.