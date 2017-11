Vermischtes Luhe-Wildenau

30.11.2017

0 30.11.2017

Luhe. Über 50 Mitglieder hatten sich im Schützenheim versammelt, um bei der Proklamation dabei zu sein. Vorsitzender Thomas Koller freute sich über die Teilnahme an den drei Schießtagen und über ein volles Haus bei der Königsfeier. Sportleiter Christopher Mayer dankte Spendern und ehrte die Sieger. Dann stand fest: Bernd Hierold heißt der neue König der Schützengilde Luhe.

Die Festscheibe Luftgewehr gewann Erich Frimberger (76,1-Teiler) vor Chris Liebl und Thomas Koller. Die Festscheibe Luftpistole sicherte sich Gerald Ermer (252,2) vor Koller und Frimberger. Geldpreise gab es für die Gewinner der Meister- und Glücksscheiben.Die Sieger in der Disziplin Glückscheibe Luftgewehr waren: Tobias Stahl (74,4-Teiler), Svenja Ziegler und Erich Frimberger. Meister Luftgewehr: Svenja Ziegler (85 Ringe), Bernd Hierold und Christopher Mayer. Glücksscheibe Luftpistole: Gerald Ermer (113,8-Teiler), Erich Frimberger und Thomas Koller. Meister Luftpistole: Gerald Ermer (90 Ringe), Erich Frimberger, Josef Scharnagl.Den Luftgewehr-Wanderpokal sicherte sich mit einem 150,6-Teiler Jacob Drexler, den Luftpistolen-Wanderpokal Stefan Wittmann (129,6-Teiler) und die Jugendscheibe gewann Andreas Stahl (342,3-Teiler). Gewinner des Jakob-Hofstetter-Gedächtnispokals ist Gerald Ermer mit einem 163,5-Teiler.Der Albert-Zach-Gedächtnispokal ging an Bernd Hierold mit einem 54,5-Teiler. Die Geburtstagsscheibe von Peter Hofmann errang Gerald Ermer (185). Die Hochzeitsscheibe Franziska und Florian Schönberger ging an Christopher Mayer (8,6), die Hochzeitsscheibe Julia und Christopher Mayer an Chris Liebl (196,2) und die Hochzeitsscheibe Katharina und Clemens Spiegl errang Peter Müller (163,6). Die von Koller gesponserte Entenscheibe mit lebender Ente sicherte sich Christine Würth mit einem 274,5-Teiler. Die Luftgewehr-Königswürde gebührt dem neuen Schützenkönig Bernd Hierold mit einem 103,1-Teiler. Zweiter wurde Peter Müller (311,2) und dritter Michael Ziegler (333,5). Als Schützenliesl schaffte Svenja Ziegler einen 448,6 Teiler, Christine Würth (734,9) und Waltraud Hirmer (1796) folgten auf den Plätzen. Der Titel des Luftpistolen-Königs ging an Gerald Ermer mit einem 63,6-Teiler vor Koller (146,9) und Frimberger (170,7). Bei den Jugendlichen traf Sarah Koller ins Schwarze mit einem 552,3-Teiler.