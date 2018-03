Vermischtes Luhe-Wildenau

05.03.2018

16

0 05.03.201816

Als junges Mädchen arbeitete sie in einem Haushalt in Kemnath. Dort lernte sie Alois Schlicht kennen, den sie 1951 heiratete. 1953 folgte die junge Familie ihren Bekannten nach Luhe, wohnte zunächst zur Miete, später im Eigenheim in der Rosenstraße. Das Paar hat die vier Kinder Elisabeth , Anni , Alois und Manfred . Ehemann Alois starb 1992 mit nur 65 Jahren und Sohn Manfred 2008 im Alter von 48 Jahren. Mittlerweile gehören fünf Enkel und vier Urenkel zur Familie. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer und Marktrat Norbert Wildenauer gratulierten ebenso wie Johannes Käs (Siedlergemeinschaft) und Karl Weiß (Pfarrei) sowie Geistlicher Rat Arnold Pirner .