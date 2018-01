Vermischtes Luhe-Wildenau

09.01.2018

09.01.2018

Harte Schale, weicher Kern und eine glasklare Stimme, die ihres Gleichen sucht: Auf diesen kurzen Nenner lässt sich Ben "Stone" Steinbacher bringen. Mit Max Lehner gibt er im "349er - House of Rock/Bar & Musik" Klassikern einen komplett neuen Anstrich.

Luhe. Seine Leichtigkeit und Verliebtheit in die Musik sowie die Ausdruckskraft seiner Stimme ziehen die Zuhörer in den Bann und nehmen sie mit auf eine Reise durch die Zeit vieler musikalischer Epochen. So geschehen bei seinem zweiten Auftritt am Samstagabend, den er mit seinem Kumpel Max Lehner (Drums) aus Nürnberg bestritt.Was haben "Lean on me" von Bill Withers, "Livin on a prayer" von Bon Jovi, "Still haven't found" von "U2", "Free fallin" von Tom Petty, "Fire" von Bruce Springsten und "Mrs. Robinson" von "Simon & Garfunkel" gemeinsam? Sie standen zusammen mit vielen anderen Größen der Rock- und Popmusik auf der Setliste von Ben Stone und Max Lehner. Sie lieben die Rock-Klassiker und leben den Rock 'n' Roll - das wurde im "349er" erneut deutlich. Ihr Programm war eine Reise durch die Welt des Rocks. Schweißtreibende Rhythmen der schnelleren Gangart brachten die beiden ebenso überzeugend rüber, wie sie die großen Balladen mit Gänsehaut-Garantie ablieferten. Dabei coverten Ben und Max nicht einfach, sondern interpretierten das komplette Repertoire neu.Es entstand ein Gig, der einen ganz besonderen Glanz in die Kneipe von Steff Friedl zauberte. Ben "Stone" und Co. gaben den neu arrangierten Pop-, Rock- und Soul-Songs einen neuen Anstrich. Nah am Publikum, nah an den Herzen der Fans, verbreiteten die beiden ein Gefühl, bei dem man sich einfach wohlfühlen musste - ungezwungen, geborgen und gemeinsam unter Gleichgesinnten.Dabei blieben sie beständig und gelassen, beeindruckend und stark. "Ein richtig toller Abend mit einer hammermäßigen Stimmung", freute sich "349er"-Chef Friedl.