Vermischtes Luhe-Wildenau

01.08.2017

0 01.08.2017

Der Regen bleibt diesmal beim Bürgerfest fast aus. Doch so ganz zufrieden sind die Organisatoren dennoch nicht - vor allem zur Mittagszeit.

Luhe. Pfarrer Arnold Pirner feierte auf dem Marktplatz den Festgottesdienst. Anschließend lud die Blaskapelle Oberwildenau zum Weißwurstfrühstück ein. Hier und auch beim Mittagessen blieben überraschend viele Plätze frei. Erst am späten Nachmittag, als die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes ihre Pfannen für den Dotsch anheizten, füllten sich die Bankreihen. An ihrem Stand bildete sich eine lange Schlange, die Gäste warteten gerne auf die Spezialität des Bürgerfestes. Darüber hinaus standen auch gegrillte Makrelen auf der Speisekarte.Selbst der kurze Regenschauer gegen 19 Uhr vertrieb die Gäste nicht. Die "Bayerisch-Böhmischen Musikanten" sorgten für gute Laune. Weil sie ohne Verstärker musizierten, war auch die gemütliche Unterhaltung an den Tischen problemlos möglich.