Vermischtes Luhe-Wildenau

08.01.2018

87

Neudorf bei Luhe. Das Doppelteam der Versteigerer hat sich als kluge Entscheidung herausgestellt. Herbert Lorenz und Johannes Kick brachten alle Gegenstände in rekordverdächtiger Zeit an den Mann. Um Mitternacht war alles erledigt.

Christbaumversteigerungen gelten allgemein als langwierig, ja für manche sogar etwa langweilig. Nicht so in Neudorf bei Luhe. Wechselte sich zuvor Versteigerer Herbert Lorenz mit Neuling Johannes Kick ab, so gingen man in diesem Jahr einen neuen Weg. Abwechselnd versuchten beide, die Sachen zu versteigern. Noch eine Neuerung gab es: Hans Wildner sorgte nicht mehr für die Musik, Rudi Hesl und Winni Prem waren aber ein guter Ersatz.Gut gefüllt war das Tanzcafé Silvia zu Beginn der Christbaumversteigerung. Vorsitzender Herbert Lorenz begrüßte die Feuerwehren aus Oberwildenau und Holzhammer, die Wandergruppe aus Neuersdorf und die Neudorfer Vereine.Zum Team der Versteigerung stieß Kommandant Michael Klaschka, der mit seiner stattlichen Größe ideal war, um dem Publikum die zu versteigernden Äste zu zeigen. Die Gäste steigerten flott drauf los, so dass sich der Haufen schnell verringerte. Auch viele kleinere und größere Sachgegenstände standen zur Versteigerung.Einer der Höhepunkte war die Versteigerung des Stammes. Hier boten sich Vereine und Unternehmer wahre Duelle. Am Ende, pünktlich um Mitternacht, erstand die Feuerwehrjugend den Stamm. Lorenz bedankte sich bei den Besuchern für das eifrige Mitsteigern, aber auch bei den Bürgern von Neudorf für die Spenden bei der Haussammlung und allen weiteren Gönnern.