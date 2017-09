Vermischtes Luhe-Wildenau

20.09.2017

25

0 20.09.201725

Das waren Zeiten. Viele schwärmen, wenn sie ans "Tanzcafé Silvia" in Neudorf bei Luhe denken. So manches Paar lernt sich dort kennen. Nun wird das Lokal 40 Jahre alt. Hans Schärtl feiert es mit drei größeren Tanzveranstaltungen.

Oft waren schon um 19 Uhr mehr als 300 Personen da, obwohl das Konzert erst um 20 Uhr begann. Hans Schärtl

Das "Rockabilly Fire" war der Auftakt zu einer großen 40 Jahre Feier des "Tanzcafe Silvia". Deshalb folgen dem Rockabilly-Konzert am vergangenen Samstag die "Musik Stars" (23. September) und die "Sunny Boys" (7. Oktober).Im Herbst 1977 öffnete in Neudorf bei Luhe das "Tanzcafé Silvia" zum ersten Mal seinen Saal für eine Tanzveranstaltung. Inga und Hans Schärtl betrieben bis dahin das Dorfwirtshaus und eine Metzgerei. Der Saal wurde als Neubau hinzugefügt und die "Kuhstallbar" ausgebaut. Fertig war der passende Ort für die tanzwütigen Leute aus der Umgebung.Von Beginn an waren die Tanzabende sehr gut besucht. Das sprach sich schnell herum. Aus der gesamten nördlichen Oberpfalz strömten die jungen Leute "zum Tanz" nach Neudorf. Durch den positiven Zuspruch entschieden die Schärtl kurzerhand auch an den Samstagen der Adventszeit 1977 zu öffnen. Es wurden schnell noch Bands organisiert. "Ja, die Leute kamen wirklich gerne zu uns", erinnert sich der Chef. "Vorausgesetzt es gab Livemusik." Der Saal bot ideale Voraussetzungen. Die Bühne war vorne in der Mitte angeordnet und zu den beiden Seiten der Tanzfläche befanden sich U-förmige Sitzgruppen.Bands gaben sich bald die Klinke in die Hand. Denn auch in Musikerkreisen genoss das "Tanzcafe Silvia" einen sehr guten Ruf. Die Wahl der Bands für das Jubiläumsjahr war deshalb kein Zufall. Die "Musik Stars" spielen zum 20. Mal und die "Sunny Boys" gar zum 50. Mal im "Silvia". Schärtl kommt ins Schwärmen, wenn er von der alten Zeit erzählt. Die Gäste strömten nur so herbei. "Oft waren schon um 19 Uhr mehr als 300 Personen da, obwohl das Konzert erst um 20 Uhr begann."Er berichtet weiter von ausgebuchten Tischen, vor allem an Silvester. Auch um die Widrigkeiten des Winters kümmerte sich der Wirt. An einem Abend brauchten viele Gäste heißes Wasser, denn alle Autotüren waren zugefroren. "Mir ist nicht bekannt, dass es jemals zu einem schweren Autounfall im Zuge eines Besuchs gekommen ist. Dafür weiß ich von vielen Freundschaften und Beziehungen, die bei uns zustande gekommen sind. Genauso sollte es sein" berichtet Hans Schärtl über die ersten Jahre. Zweifelsohne hatten Inge und Hans Schärtl den Nerv der damaligen Zeit getroffen.Ab den 80er Jahren gingen die jungen Leute vermehrt in Diskotheken. Das Wirtsehepaar beendete die Live-Konzerte, da das Publikum ausblieb. Ende der 80er gab's ein paar Jahre lang eine Hard-Rock-Disko im provisorisch abgetrennten Saal. Einige Jahre später kamen Heavy-Metal-Fans nach Neudorf, bevor auch das ein Ende fand. Seit der Eröffnung wurde der Saal auch immer von ortsansässigen Vereinen genutzt. Wenige Male im Jahr ist dies heute noch so.Der "Rockfasching" der Neudorfer Motorradfreunde und das "Rockabilly Fire" sind zwei Veranstaltungen, die den alten Charakter des "Tanzcafés Silvia" hoch leben lassen. "In den Saal gehören Live-Bands", sagt Hans Schärtl entschieden. Er und seine Frau freuen sich sehr auf alte Bekannte aus den 40 Jahren "Tanzcafé Silva". Die Tänzer aus den ersten Jahren sind genauso gerne gesehen, wie der Heavy-Metal-Fan aus den 80ern.