Vermischtes Luhe-Wildenau

07.08.2017

07.08.2017

Die Gewinner beim neukonzipierten Neudorfer Dorffest sind eindeutig die Kinder. Für sie gibt es viele Spiele, Aktionen und ausreichend Belohnungen. Damit das alles klappt und zu einem Erfolg wird, präsentieren sich die Vereine als aktive Gemeinschaft.

Neudorf. Der Auftakt zum "Neidaffer BBQ" gelang mit einem Kinderfest, das seinen Namen verdient hat. Viele Mädchen und Buben kamen mit ihren Eltern zu den Aktionen, die die Organisatoren vorbereitet hatten. Das Team hatte sich viel Mühe gemacht und eine Menge an Spielen zusammengestellt.Das ging beim Torwandschießen an und endete beim Kuh melken. In der Zwischenzeit bot auch noch der Spielplatz genügend Möglichkeitenzum Toben und Spaß haben. Für die erfolgreiche Teilnahme an den Aktionen heimste der Nachwuchs kleine Belohnungen ein.Groß und Klein nahmen das neue Angebot beim "Neidaffer BBQ" gerne an. Für die Erwachsenen war der Smoker der interessanteste Teil des Festes. Die Grilller holten aus dem qualmenden Ofen leckere Patties für die Hamburger oder wohlschmeckende Grillspieße. Trotz des leckeren Angebots vermissten einige Gäste das legendäre Grillfleisch der vergangene Jahre. Bratwürste gab es für den kleinen Hunger zwischendurch. Sie wurden immer wieder gerne geordert. Für alle die es fleischlos bevorzugten, waren die Lachssemmeln eine Alternative.Am Abend sorgte die Band "Sunny Boys" für die nötige Stimmung. Sie rissen die Besucher besonders mit ihren Rock'n'Roll Einlagen von den Bänken. Das Pflaster erwies sich durchaus als geeignetes Ersatztanzparkett. Auch bei der Neuausrichtung des ehemaligen Bürgerfestes arbeitete die Vereine Hand in Hand zusammen und teilten sich die Aufgaben gerecht auf.