Dorffest mit Plattenparty und viel Geselligkeit

Vermischtes Luhe-Wildenau

17.07.2017

6

0 17.07.2017

Hannersgrün. Die Dorfgemeinschaft der "Gründörfer" feierte ihr zweitägiges Fest im Sommer. Los ging es mit der Plattenparty im "Gosl-Stodl" am Freitagabend mit DJ Alex. Mit dabei waren auch einige "Hüttenclub-Grufties", die es an ihre alte Wirkungsstätte zog. Als gegen 20 Uhr ein Gewitter aufzogen und die Temperatur abkühlten, wärmten Heizpilze die Gäste. Der Dönerstand meldete nach relativ kurzer Zeit: "Alles ausverkauft". Auch der Mittagstisch am Sonntag war rasch vergriffen und die Organisatoren versorgten die Gäste mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen. Auch viele Radler schauten vorbei. Für die Kinder war eine Riesenhüpfburg, ein Profi-Kicker-Kasten und ein Sandkasten vorbereitet. Bild: war