Vermischtes Luhe-Wildenau

07.09.2017

Neudorf/München. Der Neidaffer Plattlclub tritt an diesem Freitag bei der "Langen Shoppingnacht" zwischen dem Marienplatz und Stachus in München auf. Vor dem Unternehmen "Bettenrid" zeigen sie in dieser Nacht gleich drei Mal ihr Können. Ein Fanbus aus der Oberpfalz beleitet sie nach München. Was es dort zu sehen und hören geben wird?

Neben den traditionellen Nummern werden moderne Choreografien zu sehen sein, für die die Jungs aus Neudorf, die stets in unterschiedlichen Konstellationen auftreten, augenscheinlich bis in die Landeshauptstadt hinein bekannt sind. Wer aber in München plattelt, soll ein Geheimnis bleiben.