Vermischtes Luhe-Wildenau

01.09.2017

52

0 01.09.201752

Die Polizei verbucht es als Kleinunfall, aber die Auswirkungen auf den Verkehr waren gewaltig. Wieder einmal war die A93 im Baustellenbereich bei Luhe-Wildenau dicht.

Am Freitag gegen 16.30 Uhr hatte sich ein Lastwagen auf dem Bankett festgefahren. Er konnte nach der Bergung und Säuberung weiterfahren, bis dahin herrschte aber ein „Riesen-Verkehrschaos“, sagt der Oberwildenauer Feuerwehr-Kommandant Sebastian Hartl. Das lag daran, dass die A93 nicht nur südwärts, sondern in der Hauptphase der Bergung mit Seilwinden auch in Nordrichtung gesperrt war. Die Feuerwehr Oberköblitz leitete den Verkehr in Nordrichtung aus, die Feuerwehr Rothenstadt sperrte in Weiden-Süd ab. Zudem war die Feuerwehr Schirmitz ausgerückt. Hartl hofft auf das baldige Ende der Bauarbeiten: „Das war der dritte Einsatz in einer Woche in Zusammenhang mit dieser Baustelle.“