Frühlingsbummel über den Luher Krammarkt

Vermischtes Luhe-Wildenau

25.03.2018

21

0 25.03.201821

Luhe. Bilderbuchwetter führte am Sonntagnachmittag Besucherströme zum Krammarkt nach Luhe. Viele bummelten im strahlenden Sonnenschein von einem Verkaufsstand zum anderen oder genossen in Ruhe eine Tasse Kaffee mit einem Stück Torte vom Büfett. Das Warenangebot reichte vom Osterschmuck bis hin zu Pflanzen für den heimischen Steingarten. Wer wollte, konnte sich auch einen Korb abholen, dem Korbmacher sei Dank. Am Verkaufsstand von Stockbrot und Bratwürsten bildete sich schnell eine lange Warteschlange. Bürgermeister Karl-Heinz Preißer rührte unentwegt die Werbetrommel für die Ausflugsfahrten von LuhKultur in Richtung Riesengebirge sowie für das Open Air am Sonntag, 24. Juni auf dem Marktplatz in Luhe mit einer flotten tschechischen Musikgruppe. Bild: bey