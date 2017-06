Vermischtes Luhe-Wildenau

20.06.2017

Die Musik war sein Leben. Umso deprimierender war es für Angehörige und Freunde, zusehen zu müssen, wie die schwere Krankheit Gerd Schwab seit drei Jahren immer mehr zusetzte. Zuletzt war er an den Rollstuhl gefesselt. Am Samstag ist er nun zu Hause in Luhe im Kreise seiner Lieben friedlich eingeschlafen, wie er es sich gewünscht hatte. Am Vortag hatten sich noch Brüder aus Hamburg und Tuttlingen verabschiedet. Schwab wurde 56 Jahre alt.

Der Luher hat in der Region Musikgeschichte geschrieben. Nach seinem Studium (Klavier und Trompete) an der Hochschule in München von 1980 bis 1984 gründete der Diplom-Musiker 1992 die Anton-Bruckner-Musikschule in Eslarn und baute sie zu einer angesehenen Einrichtung aus. In Spitzenzeiten unterrichtete er mit seinen Mitstreitern in Eslarn, Luhe, Tännesberg, Vohenstrauß, Oberviechtach und Schönsee über 450 Buben und Mädchen.Zum zehnjährigen Bestehen führte Schwab mit den Schülern eine Musicalreihe ein, die große Beachtung fand. Ausverkauft war stets auch das Weihnachtskonzert in der Eslarner Pfarrkirche. Leider ist es ihm nun nicht mehr vergönnt, das 25. Jubiläum der Schule heuer mitzufeiern. Beim Heimatfest im Sommer 2010 dankte ihm der Markt Eslarn für das große Engagement mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Von 1987 bis 2013 leitete der leidenschaftliche Musiker auch den Kirchenchor in Eslarn. Einen Namen machte sich der Luher auch als Pianist und Liedschreiber des legendären Geierchors. 1989 in Luhe aus der Taufe gehoben, faszinierte das Ensemble bis zur Auflösung 2006 immerhin 19 000 Zuhörer. Seit 1991 unterrichtete Schwab, der stets von seiner Frau Uli, selbst begeisterte Orgelspielerin und Sängerin, unterstützt wurde, an der FOS/BOS in Weiden, später auch am Elly-Heuss- und am Augustinus-Gymnasium, bis er 2016 in Rente ging.Ausgleich bei seinem musischen Schaffen fand der naturverbundene Oberpfälzer und überzeugte Christ, der fast bis zuletzt regelmäßig den Gottesdienst besuchte, bei seiner großen Passion: dem Fischen in der Naab. Trauergottesdienst ist am Donnerstag, 22. Juni, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Luhe, anschließend Beerdigung.