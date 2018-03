Glaube in 14 Stationen

29.03.2018

Oberwildenau. Immer öfter etablieren sich in den Gemeinden musikalische Veranstaltungen zum Osterfest: Passionssingen, Passionskonzerte und die Bayerische Passion. Der Kirchenchor unter Leitung von Larissa Burgardt lud am Palmsonntag zu einem gesungenen Kreuzweg in die St.-Michaels-Kirche ein.

Dabei betete Pfarrer Arnold Pirner zu jeder der 14 Stationen die Bibelstelle. Anschließend sang der Chor die Responsorien, die mit den Bußrufen "Jerusalem, kehre heim zum Herrn!" und "Heiliger Gott, erbarme dich unser" abgeschlossen wurden. Eindrucksvoll brachten die Sänger die in Lautstärke und Tempo variablen Lieder vor.Beim Responsorium zur zehnten Station, "Ein Wurm bin ich, kein Mensch, der Leute Spott", ergänzten Einwürfe der Alt- und Sopransängerinnen bewegend die Pianissimo-Männerstimmen. Das "Und er verschied" der zwölften Station setzte der Chor ruhevoll und wehklagend um.Mit dem Passionslied "Heiland, meine Missetaten haben dich verkauft" endete eine würdige, nicht alltägliche Andacht in Oberwildenau.