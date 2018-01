Vermischtes Luhe-Wildenau

Wie skurril diese Angelegenheit ist, zeigt schon der ironische Unterton im aktuellen Pressebericht. "Die Polizei ist derzeit besonders gefragt. Geht es doch darum, einen unbekannten Minenleger zu ermitteln", heißt es darin.

Was war geschehen? Ein 46-Jähriger aus dem Raum Luhe-Wildenau erschien demnach am Dienstag bei der Polizeiinspektion Weiden und erstattete Anzeige gegen eine bislang unbekannte Person. Dieser Gesuchte hatte zwischen dem Neujahrstag, 12 Uhr, und Dienstagmorgen das Grundstück des Geschädigten mit verschiedenen Hundekothäufchen bestückt. Offenbar ganz gezielt: "So wurden die Tretfallen in steter Regelmäßigkeit auf dem Grundstück ausgelegt, um ein ,Reintreten' nahezu unumgänglich zu machen." Auch die Türklinke der Haustüre sei mit dem Kot beschmiert worden. "Wer der ,Kotleger' sein könnte, konnte der Geschädigte nicht angeben."Wer Hinweise auf den "Minenleger" geben kann, wird behördlich gebeten, sich bei der Polizei Weiden oder der zuständigen Inspektion in Neustadt/WN zu melden. Zuletzt folgt eine Entwarnung: "Ein Sonderkommando der Polizei wurde nicht erforderlich, da der Grundstückseigner sämtliche Minen selbstständig entfernte."