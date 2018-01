Vermischtes Luhe-Wildenau

Sinkende Mitgliederzahlen bereiten der Vereinsgemeinschaft Katholischer Männer Probleme. Die Sorge ist bei der Jahreshauptversammlung deutlich zu spüren.

Die Geehrten 25 Jahre hält Matthias Wolf dem Verein die Treue, 30 Jahre Andreas Käs, Thomas Häusler, Georg Schwandner und Hans Bauer sowie 40 Jahre Gerhard Beer. Auf stattliche 60 Jahre blickt Hans Meier zurück. (mue)

Luhe. Derzeit gehören der Vereinsgemeinschaft 33 Männer (27 vom Männerverein und sechs von der KAB) an. Vor zehn Jahren waren es noch 44, vor 50 Jahren mehr als 80 Mitglieder. Schriftführer Josef Duschner berichtete von einigen Veranstaltungen und einem Ausflug nach Waldsassen. Interessante Vorträge waren "Die Zukunft des Christentums in Europa", "Tod und Sterben in den verschiedenen Religionen" und ein Film über 100 Jahre Fatima.Eine solide Kassenlage legte Schatzmeister Georg Rewitzer vor. In diesem Jahr feiert der Verein sein 125-jähriges Bestehen. Wie Vorstand Wolfgang Eimer ankündigte, wird zu diesem Anlass am Sonntag, 4. Februar, ein Festgottesdienst mit Domkapitular i.R. Prälat Peter Hubbauer gefeiert. Anschließend ist ein Festakt im Pfarrheim. Am 21. Januar nimmt eine Fahnenabordnung am Pontifikalgottesdienst zum Weihetag des Bischofs in Regensburg teil. Bei der Jahreshauptversammlung des Diözesanverbands Katholischer Männer- und Vätergemeinschaften wurden Wolfgang Eimer als zweiter Schriftführer und Hans-Georg Birkmüller als Beisitzer in den Diözesanvorstand gewählt. "Mit zehn Teilnehmern hat sich im dritten Jahr das regelmäßige Bibellesen sehr gut etabliert." Am 9. März spricht Franz Spichtinger über die "Donaumonarchie". Johannes Käs, Leiter der Kolpinggruppe, berichtete von den Nikolausbesuchen.Präses Pfarrer Arnold Pirner appellierte an die Mitglieder, der Gemeinschaft weiterhin die Treue zu halten. Am 11. Februar feiert Pirners Vorgänger, Pfarrer Josef Schön, seinen 80. Geburtstag. Kirchenpfleger Bernhard Irlbacher berichtete über den von ihm betreuten 140 Hektar großen Kirchenwald. "Klimatische Veränderungen wie Wassermangel machen auch hier dem Baumbestand zu schaffen." Für die Bücherei im Pfarrheim kauften die Verantwortlichen eine EDV-Anlage.