29.03.2018

Es ist ein regelrechter Boom bei der Feuerwehr Oberwildenau. 53 neue Mitglieder - so viele wie noch nie zuvor - schließen sich im vergangenen Jahr dem Verein an. Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht bei der Jahreshauptversammlung.

Oberwildenau. Die Mitgliederzahl und der Kassenstand sind auf Höchstniveau. "Aktuell gehören dem Verein 442 Personen an", verkündete Vorsitzender Josef Kres stolz. In den vergangenen neun Jahren stieg die Zahl der Mitglieder um 149 Personen, "was einem Wachstum von 50 Prozent entspricht"."Die Neuaufnahmen verteilen sich auf die Kinderfeuerwehr, Jugendgruppe, Fördermitglieder, aber auch die aktive Wehr", ergänzte Kommandant Sebastian Hartl. Kres berichtete im Sportheim von den zahlreichen Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. So stellten die Floriansjünger den Maibaum in Unterwildenau auf und beteiligten sich am Schlossfest. Gut besucht waren Seniorennachmittag und Kameradschaftsabend. Der Vereinsausflug führte in die Dreiflüssestadt Passau. "Viele Feste könnten ohne die Mitarbeit der Feuerwehr nicht stattfinden", dankte Kres den fleißigen Mitgliedern.Zur Fußball-WM organisiert die Wehr ein Public-Viewing im Gerätehaus. Auf Rekordniveau sei auch der Kassenstand, wie Johannes Mutzbauer berichtete. Haupteinnahmequellen waren die Christbaumversteigerung, Spenden und Festerlöse."Wir sind gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet", zog Hartl Bilanz. Im vergangenen Jahr meisterten die Aktiven 80 Einsätze. "Enorm viel Zeit" investierten die Aktiven in die Aus- und Fortbildung. Auch die Jugendfeuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, wie Jugendwart Tobias Messer berichtete. Vier Jugendliche sind neu hinzugekommen. Höhepunkte waren die Abnahme der Bayerischen Jugendleistungsspange und das Zeltlager. Der Weihnachtsmarkt war wieder ein voller Erfolg.Ausführlich berichtete Daniela Krös über die neue Kinderfeuerwehr, die im September gegründet wurde. 16 Mädchen und Jungen aus Oberwildenau treffen sich einmal im Monat mit Kindern aus Neudorf zu Übungen und Aktionen. Größere Aktionen und Ausflüge finden mit der Kinderfeuerwehr Luhe statt. "Aktuell üben die Nachwuchskräfte für ihr erstes Abzeichen, die Kinderflamme", erzählte Krös. Dritter Bürgermeister Hans Meißner dankte für den ehrenamtlichen Dienst zum Wohl der Allgemeinheit, aber auch für die rege Mitwirkung am Vereinsleben. Kreisbrandinspektor Ulrich Kraus zeigte sich beeindruckt von den zahlreichen Aktivitäten der Wehr