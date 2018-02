Kindergartenkinder unterstützen Klinikclowns

Vermischtes Luhe-Wildenau

Oberwildenau. Das Kinderhaus St. Michael widmet den Erlös des Martins-Fests den "Clownsvisiten" in der Kinderklinik Weiden. "Wenn wir teilen, werden andere froh", lautete das Motto. Die Kinder hatten selbst zubereitete Pralinen, Popcakes und Trinkschokolade zum Kauf angeboten und finanzieren jetzt damit Clownsbesuche in der Kinderklinik. Die werden den kleinen Patienten dort Freude und Ablenkung bringen. Die Vorschulkinder besuchten gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Iris Widmann (links) und Verena Stoppe (rechts) die beiden Clowns "Dr. Rosmarie Sprudel" und "Dr. Trudi Eierfleck" und überreichten ihnen ihre Spende in Höhe von 300 Euro. "Rosmarie Sprudel" (hinten) und "Trudi Eierfleck" (vorne) dankten den Mädchen und Buben, denn nur mit Hilfe von Spenden sind regelmäßige Clownsbesuche im Klinikum möglich. Zusätzlich überreichte der Elternbeirat ein Geschenk für das Spielzimmer der Kinderklinik. Bild: exb