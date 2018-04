Vermischtes Luhe-Wildenau

Luhe. Heiß, aufregend, mitreißend, pfeffrig - so muss Rock 'n' Roll sein. Mit diesen Zutaten würzen seit 1991 die "Fantastic Pepperboyz" ihre feurigen Shows, von denen sie eine am Freitag, 13. April, ab 19 Uhr im "349er" abliefern. Die Größen der Oberpfälzer Musikszene huldigen mit ihrem scharfen Allstar-Projekt dem Rock 'n' Roll, R & B, Hardrock und Soul. Der Einlass ist begrenzt. "Reservierungen sind unbedingt erwünscht", sagt "349er"-Chef Steff Friedl. Pünktlich ab 19 Uhr, eingeläutet durch die "349er"-Glocke, wird ein Eintritt in Höhe von acht Euro verlangt. Bild: exb/"349er"