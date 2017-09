Lena Held fängt Herbststimmung in Naabwiesen ein

Vermischtes Luhe-Wildenau

07.09.2017

Weiden/Luhe-Wildenau. Landschaftsfotografen haben ein Gespür für Stimmungsschwankungen in der Natur: "Man merkt schon richtig, dass der Herbst in großen Schritten näher rückt", berichtet Lena Held nach ihrer Fototour durch die Naabwiesen südlich von Weiden. "Die Sonne hat ein warmes Licht, das sich langsam durch die Nebelschwaden kämpft und die Landschaft in ein goldenes Licht taucht." Die Luherin teilt ihre Eindrücke gerne und hat uns das Bild der tief stehenden Sonne zur Verfügung gestellt. Bild: Lena Held