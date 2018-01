Vermischtes Luhe-Wildenau

17.01.2018

Der große Geräte- und Maschinenpark kostet der Siedlergemeinschaft Neudorf alljährlich viel Geld. Trotz dieser hohen Ausgaben steht der Verein auf gesunden, finanziellen Beinen. Dennoch gibt es in der Jahreshauptversammlung eine Enttäuschung.

Neudorf. Zunächst freute sich Siedlerchef Willi Zeiler über die hohe Beteiligung aus der insgesamt 208 Mitglieder umfassenden Gemeinschaft bei der Versammlung im Gasthaus Schärtl. Doch leider war dabei keiner von denen, für die die Verantwortlichen eine Ehrung vorbereitet hatten.Einen umfangreichen Bericht lieferte Schriftführer Thomas Weiß ab. In acht Vorstandssitzungen wurden die Veranstaltungen und Aktionen beraten und beschlossen. "Die Siedler haben im vergangenen Jahr kräftig eingekauft." Der Hochdruckreiniger hatte den Geist aufgegeben. Dafür wurde ein neues Gerät mit Bodenreiniger angeschafft. Ersetzt werden musste auch der bisherige alte 8-Tonnen-Holzspalter. Das vereinseigene Gerüst wurde ergänzt und einige Teile erneuert."Die Siedler führen auf ihrer Homepage einen Veranstaltungskalender für das Vereinskartell, sprich für alle Neudorfer Vereine", informiert Weiß weiter. Einen Erfolg nannte er den italienischen Abend. Gut angenommen wurde die Fahrt zum Gäubodenfest. "Beim ersten Zoiglabend fühlten sich die zahlreichen Besucher sehr wohl." Daneben gab es Infoabende und Beteiligungen am Dorffest und an der Dorfweihnacht. Die 200 Euro aus der Tombola übergeben die Siedler an die Kita in Oberwildenau."Die Ausgaben haben im abgelaufenen Vereinsjahr die Einnahmen überschritten", sagte Kassier Andreas Ott. Durch die Einnahmen bei den Veranstaltungen konnte ein Großteil ausgeglichen werden. "Das Finanzpolster ist immer noch gut."Vorsitzender Zeiler sprach auch für seinen gleichberechtigten Vorsitzenden Jürgen Beer und verwies auf die harmonische Zusammenarbeit im Vorstand und mit den Mitgliedern. Zeiler kündigte Beitragserhöhungen durch den Verband in den nächsten drei Jahren an. Ob und wie die Neudorfer Siedler mitgehen, werde noch ausführlich beraten werden, sagte der Vorsitzende.Voll des Lobes für die Neudorfer Gemeinschaft war Bürgermeister Karl-Heinz Preißer. Die Siedler seien nicht nur im Ort, sondern im ganzen Markt ein wichtiger Pluspunkt. "Die Siedler haben die Weichen für die Zukunft gestellt." Mit einer jungen Führungsmannschaft werde man die Herausforderungen meistern.Angesetzt waren Ehrungen für 10-jährige Treue zur Gemeinschaft für Alfred Jack, Anton Schieder und Marco Graf. 20 Jahre sind es bei Heinrich Schuppe, Sabine Krone, Markus Appl, Günther Biebl, Marcus Mayer, Roland Dobler und Werner Braun. Nach rekordverdächtigen 30 Minuten war die Jahreshauptversammlung beendet.