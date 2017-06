Vermischtes Luhe-Wildenau

08.06.2017

42

0 08.06.201742

Ausbrüche und Risse prägen den Fahrbahnbelag an der Anschlussstelle Luhe-Wildenau. Daher lässt die Autobahndirektion Nordbayern den Belag in dem Bereich der Autobahn A 93 in Fahrtrichtung Regensburg erneuern.

Dazu muss sie die Anschlussstelle sperren. Das erfolgt im Zuge der bereits laufenden Fahrbahn- und Bauwerksinstandsetzung auf der A 93 zwischen den Anschlussstellen Weiden-Süd und Wernberg-Köblitz. Beginn ist am heutigen Dienstag, 6. Juni, um 7 Uhr, Ende voraussichtlich am Montag, 19. Juni, um 18 Uhr. In diesem Zeitraum wird die Asphaltdecke einschließlich Banketten und Fahrzeugrückhaltesystemen erneuert. Die Verkehrsteilnehmer sollen auf die jeweils benachbarten Anschlussstellen ausweichen und die Umleitungsempfehlungen beachten.