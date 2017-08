Vermischtes Luhe-Wildenau

24.08.2017

Oberwildenau. Schnelle und fehlerfreie Arbeit zeigten neun Mitglieder der Feuerwehr Oberwildenau bei der Leistungsprüfung Technische Hilfeleistung. In 240 Sekunden mussten Andreas Seiffert, Stefan Bauer (beide Stufe I), Ingeborg Thoma, Claudia Pschierer, Sven Thoma, Daniel Thoma, (alle Stufe II), Alexander Weiß, Tobias Messer (beide Stufe IV) und Sebastian Hartl (Stufe 6) bei einem angenommenen Verkehrsunfall eine Verkehrsabsicherung aufbauen, das Unfallfahrzeug stabilisieren, den Brandschutz sicherstellen und Rettungsgeräte einsatzklar machen. Außerdem führten sie Truppaufgaben wie die Funktionsweise der Hebekissen oder die Bedienung der Motorsäge vor. An mehreren Abenden hatte Josef Kres die zwei Frauen und sieben Männer vorbereitet. Die Schiedsrichter, Kreisbrandinspektor Ulrich Kraus und die Kreisbrandmeister Martin List und Marco Saller, bescheinigten hervorragende Arbeit. "Eine fehlerfreie Leistungsprüfung in einer super Zeit sieht man nicht alle Tage", lobte Kraus. Kommandant Sebastian Hartl, der selbst teilnahm, dankte den Aktiven für den Einsatz und Kres für die Vorbereitung. Zweiter Bürgermeister Gerhard Kres freute sich, dass sich erneut zwei Frauen beteiligten. "Die Feuerwehr ist längst keine reine Männersache mehr. Auch Frauen leisten einen wichtigen Beitrag." Bild: ast