18.06.2017

Luhe. (rgl) Bei herrlichem Frühsommerwetter feierte die Pfarrei St. Martin am Sonntag ihr Pfarrfest. Eröffnet wurde es mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, der mit modernen geistlichen Liedern, die Rita Gleißner auf dem Keyboard begleitete, gestaltet wurde. Pfarrer Arnold Pirner lud die Gläubigen ein, beim Pfarrfest die Gemeinschaft untereinander zu stärken. "Allein sind wir schwach, gemeinsam sind wir stark", sagte er in der Predigt. Die Gemeinschaft gebe Kraft für das christliche Zeugnis in der modernen Welt. Anschließend kamen viele Gäste zum Pfarrheim, wo sie entweder im Freien die Sonne genossen oder im Saal den kühleren Schatten suchten. Der Pfarrgemeinderat mit Sprecherin Ulrike Duschner hatte alles bestens vorbereitet. Die riesige Auswahl an Torten und Kuchen bot für jeden Geschmack etwas. Die Kinder wurden von den Mädchen der Landjugend betreut und konnten sich mit Spielen, Malen, Basteln und Schminken die Zeit vertreiben. Pfarrer Pirner stand wie immer am Grill, um seine Schäfchen zusammen mit Pfarrgemeinderats-Mitglied Johannes Käs mit Bratwürsten und Steaks zu versorgen. Die Ministranten boten Eiskaffee, alkoholfreie Fruchtbowle und Erdbeeren mit Sahne an. Die Besucher genossen die gemütliche Atmosphäre in der schönen Umgebung und feierten fröhlich bis zum Abend. Auch der evangelische Pfarrer Georg Hartlehnert kam mit seiner Frau per Fahrrad aus Wernberg und setzte damit ein Zeichen für die ökumenische Gemeinschaft. Bild: rgl