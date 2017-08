Vermischtes Luhe-Wildenau

14.08.2017

23

0 14.08.201723

Beim Opel-Treffen in Unterwildenau hat die Neustädter Polizei insgesamt zwei Mal eingegriffen. Sie erwischten einen Mann, der vorher vom Gelände verwiesen worden war, dabei, wie er in das Zelt zurückwollte. Ein anderer Mann war betrunken mit dem Auto unterwegs.

Zunächst ging am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr ein betrunkener 29-jähriger Gast, der vorher vom Gelände verwiesen worden war, wieder in die Bar. Er schlich sich auf das Gelände. Die Veranstalter fanden ihn hinter einem Zelt. Laut Polizeibericht hatte der Unbelehrbare zudem ein Messer bei sich, mit dem er das Zelt im hinteren Bereich aufschneiden wollte, um wieder hinein zu kommen. Die verständigten Polizeibeamten übergaben den stark alkoholisierten jungen Mann in die Obhut seiner Mutter. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch ist die Folge.Gegen 10.30 Uhr kontrollierten die Beamten dann einen 27-jährigen Teilnehmer des Opel-Treffens in Luhe-Wildenau. Der Mann aus dem Bereich Neumarkt war mit seinem Opel Omega auf dem Nachhauseweg. Bei der Kontrolle stellen die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Den Opel-Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 500 Euro und einen Monat Fahrverbot.