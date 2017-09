Vermischtes Luhe-Wildenau

Jerry Lee Lewis oder Elvis Presley wären begeistert gewesen ob der schnittigen Karossen vor dem Tanzcafé Silvia und der Begleitmusik. Doch auch im 21. Jahrhundert kommen Pünktchenkleider, Petticoats und Haartollen an.

Nun darf er sich endgültig "Erfinder einer Kultveranstaltung" nennen. Für Michael Hartinger, geboren und aufgewachsen in Neudorf, war auch das vierte "Rockabilly Fire" ein großer Erfolg. Schon früh parkte er seinen 1940er "Hot Rod" vor dem Tanzcafé, das heuer sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Und bald gesellten sich wunderschöne alte Schätzchen dazu.Die Marke Chevrolet war dabei eindeutig in der Mehrzahl, ob als "Bel Air", "Sedan" (Baujahr 1956) oder El Camino (1960). Derweil begrüßten sich die Besitzer dieser Schmuckstücke aus Hof, Straubing oder Amberg wie langjährige Freunde. Viele Gäste waren wieder originalgetreu im Rockabilly-Stil erschienen. Da raschelten Petticoats unter weiten Röcken, schicke Damen mit elegant gestylten Frisuren und leuchtend roten Lippenstiftmündern unterhielten sich mit den nicht minder feschen Männern in Jeans und Hemd.Wieder zauberten die Friseurteams "Ninas Hairlounge" aus Sulzbach-Rosenberg und "Barber Klaus" aus Amberg den passenden Style. Zum perfekten Foto verhalfen die Fotografinnen von "Camberry Pictures" mit Leinwand und professioneller Ausstattung. Sie hatten sich im "Alten Kuhstall" aufgebaut, wo auch die Bar samt reizender Bardamen zu finden war. Zwei charmante Bedienungen brachten Schnaps und Eierlikör auf Rollschuhen zu den Gästen an die Tische - ohne etwas zu verschütten.Stimmung vom ersten Ton an ist selten, bei Rockabilly-Bands aber fast gang und gäbe. "The Scotty Bullock Trio" lockte wie im vergangenen Jahr die Tanzwütigen aufs Parkett. "Rawk'n Roll" nennen sie ihren wilden Musikstil. Mit schwungvollen Drehungen und superschneller Beinarbeit hatten die Tänzerinnen und Tänzer ihren Spaß. "Ausländer" kündigte Micha Hartinger den zweiten Act des Abends, die österreichische Band "The Rockabulls" an. wobei Frontmann Norbert Philippitsch (Gesang, Leadgtitrre) zugab, dass seine Oma aus Nürnberg stammte.Hart und rhythmisch setzten sie den Rockabilly um. Und zwar so ekstatisch, dass nach einiger Zeit bei Peters Kontrabass eine Saite riss. Die Zwangspause nutzen viele, um nochmal ausgiebig zu ratschen und die Sohlen abkühlen zu lassen.Zwischendurch verkündete Hartinger noch zwei Veranstaltungen im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums des Tanzcafés Silvia. Am 23. September spielen ab 20 Uhr die "Musik Stars" zum Tanz auf, am 7. Oktober die "Sunny Boys". Inhaber Hans Schärtl freut sich schon auf viele Gesichter von früher und auf viele intensive "Weißt-Du-noch-damals"-Gespräche.