11.01.2018

Für Kopfschütteln und Heiterkeit in der Bürgerversammlung sorgt eine Erklärung von Bürgermeister Karl-Heinz Preißer. Der Brückenneubau über die Luhe bei der Leuchtenberger Straße sei um drei Meter verlegt worden - wegen eines seltenen Falters.

Schnelle Lösung

Erinnerung an Mäuse

Tödliche Verführung Laut Bund Naturschutz sind für den Bläuling zwei Dinge in seinem Leben unentbehrlich: Der Große Wiesenknopf und die Rote Gartenameise. Der Schmetterling legt seine Eier ausschließlich in die Blüten der Pflanze. Die Raupen fressen zunächst die Blüten, lassen sich dann auf den Boden fallen und von Roten Gartenameisen in deren Bau tragen. Dort überwintern die Raupen sicher und geschützt.



Denn sie werden von den Ameisen adoptiert. Ähnlich wie Blattläuse geben sie Honig ab. Den lieben die Ameisen. Doch der süße Genuss hat seinen Preis: Während der Zeit bei den Ameisen frisst die Raupe bis zu ihrer Verpuppung im Juni bis zu 600 Ameisenlarven.



Wenn nach etwa vier Wochen der Schmetterling im Ameisenbau schlüpft, muss er zusehen, dass er das Weite sucht, bevor er gefressen wird. Der Wiesenknopf-Bläuling lebt nach Angaben des Bund Naturschutz etwa zwei Wochen. In dieser Zeit paart er sich und legt seine Eier in den Wiesenknopf. So beginnt der Zyklus von neuem. Das Mähen einer Feuchtwiese zur falschen Zeit kann also eine ganze Population des Falters vernichten. (dko)

Luhe. Genauer gesagt, wegen der Wirtspflanze des Falters: Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ernährt sich bevorzugt vom "Großen Wiesenknopf", teilt die Sprecherin des Landratsamts, Claudia Prößl, auf Anfrage mit.Dieser wächst an genau der Stelle, an der die neue Fußgängerbrücke entstehen soll. Peter Fleischmann, Biologe und Fachkraft für Naturschutz beim Landratsamt, hat Schmetterling und Pflanze dort entdeckt. Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling gehört laut Auskunft des Bund Naturschutz im europäischen Naturschutzrecht zu den besonders gefährdeten Arten. Rechtsvorschriften setzen deshalb beispielsweise beim Bau neuer Straßen Grenzen."Die Naturschutzbehörde hätte normalerweise in einem solchen Fall eine 'spezielle artenschutzrechtliche Überprüfung' (saP) gefordert." Diese Prüfung umfasse in der Regel eine komplette Vegetationsperiode, also ein Jahr. Das dauere nicht nur lange, sondern sei auch teuer.Nicht nur Schmetterlinge könnten Baumaßnahmen verzögern. Häufig seien laut Prößl etwa Vögel wie Schwalben oder Mauersegler ein Grund für Verzögerungen, aber auch verschiedene Arten von Eidechsen oder andere geschützte Insekten wie Libellen. Oft beherberge ein betroffenes Naturschutzgebiet auch mehrere geschützte Tier- und Pflanzenarten. Im Falle der Brücke über die Luhe wurde ein Ortstermin anberaumt. Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde und der Gemeinde trafen sich bei der Brücke. Auch Bürgermeister Preißer war dabei. Die Anwesenden vereinbarten, den geplanten Neubau der Brücke zu verlegen. Er entsteht nun an einer Stelle, an der der Große Wiesenknopf nicht wächst. "Somit kann die Beeinträchtigung der Lebensstätte und der Futterpflanze und damit auch des Schmetterlings vermieden werden", erklärt Prößl. Den Großen Bläuling gebe es noch an wenigen Stellen im Haidenaabtal, wo eben auch die Futterpflanze vorkommt. Der Große Wiesenknopf gehört laut Auskunft des Bund Naturschutz zu den Rosengewächsen und wächst auf feuchten Wiesen. Dabei ist die Pflanze, anders als der Falter, keine bedrohte Art, weiß die Luher Landespflegerin Susanne Schwab. "Bei intensiver Bewirtschaftung hat er nicht so viele Chancen." Heutzutage seien Wiesen oft durch Drainage nicht mehr feucht genug für den Wiesenknopf.Bürgermeister Preißer erinnert der Vorfall an ein anderes Ereignis: "Es hat vor 40 Jahren schon einmal Diskussionen gegeben. Da sollte an der Stelle eine Freizeitanlage entstehen." Die sei aber dann an geschützten Mäusen und Ameisen gescheitert. "Ich habe mich gewundert, als der Kollege von der Unteren Naturschutzbehörde vom Falter gesprochen hat. Aber die geplante Brücke ist jetzt versetzt und in diesem Jahr wird sie gebaut."

Der Ameisenbläuling hat in Straubing einen Fanclub gefunden: Der Landschaftspflegeverband des Landkreises Straubing-Bogen hat mit "Doctor Döblingers Geschmackvollem Kasperltheater" ein Hörspiel gestaltet. Es heißt "Kasperl und der Schwarzblaue Bläuling". Es soll den Wert der Artenvielfalt auf Feuchtwiesen aufzeigen. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege hat den Bläuling sogar zum Thema eines Kurzkrimis gemacht.

