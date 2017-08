Vermischtes Luhe-Wildenau

04.08.2017

Luhe. Über vierzig Kinder waren gekommen, um an der Aktion der Siedlergemeinschaft Luhe anlässlich des Ferienprogramms teilzunehmen. Auf einer Wiese am Ortseingang, direkt am rauschenden Bach, bastelten die Teilnehmer aus kleinen Holzstücken, Metallstäben und buntem Papier Boote, die sie mit Farbe verzierten.

Anschließend stiegen die Teilnehmer ins Wasser und wanderten im Flussbett durch die Luhe. Auch die Erwachsenen hatten Spaß daran, die Natur und das Wasser so hautnah zu erleben. Auf halber Strecke war es soweit: Die Kinder setzten ihre Boote ins Wasser, um sie gegeneinander schwimmen zu lassen. Sie feuerten die kleinen Gefährte an, bis sie es ins Ziel geschafft hatten - einer kleinen Brücke, die mit Luftballons geschmückt war.Dass dabei bei dem einen oder anderen nicht nur die Beine, sondern alles nass wurde, war bei dem herrlichen Wetter kein Problem. Als alle Boote und Kinder wieder aus dem Wasser waren, gingen die Teilnehmer zum Kinderspielplatz der Gemeinde, der von der Siedlergemeinschaft gepflegt wird.Dort stärkten sich die Flusswanderer mit Brezen und Süßigkeiten. Beim gemeinsamen Spielen klang der Nachmittag fröhlich aus.