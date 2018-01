Vermischtes Luhe-Wildenau

22.01.2018

Neudorf. Der "Neidaffer Plattlclub" ist am Dienstag, 23. Januar, wieder im Fernsehen. Laut Senderauskunft läuft ein Beitrag mit den Plattlern um 17 Uhr bei "taff". Im Dezember hat ein Kamerateam die "taffen Dorfkinder" besucht. Neben einem Auftritt in Tirschenreuth drehte das Team viele Szenen in Neudorf. Erst vor kurzem waren die Plattler im Bayerischen Rundfunk und im SWR zu sehen. "Wir sind schon etwas stolz, hier die Oberpfalz zu vertreten", sagt Schuhplattler Tobias Hero.