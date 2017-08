Vermischtes Luhe-Wildenau

10.08.2017

10.08.2017

Seit dem 23. März 1947 gibt es den VdK in Oberwildenau. Im Naabtalhaus feiert der als Hilfseinrichtung für Kriegsversehrte und Hinterbliebene gegründete Sozialverband 70. Geburtstag. Heute steht die Unterstützung von sozial Schwachen und der Weg zur sozialen Gerechtigkeit im Mittelpunkt der Arbeit.

Beginn mit Ludwig Bäuml

Thema Barrierefreiheit

Oberwildenau. Rund 40 der 121 Mitglieder waren zur Jubiläumsfeier ins Naabtalhaus gekommen. Vorsitzender Johann Scharnagl hob die Verdienste von Ehrenvorsitzender Käthe Grünbauer hervor, die den Ortsverband 28 Jahre lang geführt hat. Vor ihrer Amtsübernahme 1988 sei der Fortbestand unsicher gewesen, erinnerte Schriftführer Helmut Grünbauer.Er listete in der von Käthe Grünbauer und Scharnagl zusammengestellten Chronik die markantesten Daten des Ortsverbandes auf. Zum Gründungsvorsitzenden wurde Ludwig Bäuml im Gasthof Neumann gewählt. Im November 1986 übernahm Georg Meiler den Vorsitz. Nur ein Jahr später starb er und Anton Scharnagl führte die Geschicke kommissarisch bis 1988. Bei Käthe Grünbauers Amtsübernahme zählte der Ortsverband 46 Mitglieder. Sie schaffte es, diese Zahl zu verdoppeln. Seit April 2016 leitet Johann Scharnagl den VdK-Ableger."Faschings-, Muttertags-, Vatertags- und Weihnachtsfeiern werden den Mitglieder angeboten", hob Schriftführer Grünbauer die gesellschaftlichen Beiträge des Zusammenschlusses hervor. Die Beteiligung an den Feiern zum Volkstrauertag sei eine Selbstverständlichkeit. "Mit seinen jetzigen Aufgaben, die Mitglieder in sozialrechtlichen Fragen zu beraten, gegebenenfalls auch vor den Sozialgerichten zu vertreten, bleibt der VdK die erfolgreichste und auch beständigste Bürgerinitiative Deutschlands", schloss Grünbauer.Kreisvorsitzender Josef Rewitzer lobte die Präsenz der Familie Grünbauer im Ortsverband. "Der VdK sieht sich als Mahner für soziale Anliegen, beobachtet, ob in der Entwicklung der Bundesrepublik der Sozialstaat auf der Strecke bleibt und tritt für soziale Gerechtigkeit ein."In Rewitzers Grußwort fehlte natürlich auch sein Lieblingsthema Barrierefreiheit nicht. Damit kamen fast automatisch die Zustände im Weidener Bahnhof zur Sprache. Hier vermisst der Kreisvorsitzende klare Aussagen der Bahn, wie viele Behinderte täglich die Züge benutzen. Zweiter Bürgermeister Gerhard Kres beglückwünschte den VdK zum Jubiläum. Vorstand und Mitgliedern gelte der Dank für das Engagement. Kres überreichte eine Geldspende, die er, wie er sagte, aus eigenen Mitteln bestritt.Rewitzer, Kres, Scharnagl und Ehrenvorsitzende Grünbauer ehrten die langjährigen Mitglieder. Seit 40 Jahren gehört der derzeitige Vorsitzende Johann Scharnagl dem VdK an. Für den verstorbenen Walter Grünbauer nahm dessen Witwe Elfriede Grünbauer die Auszeichnung für 30-jährige Mitgliedschaft an. Anna Regler gehört dem Ortsverband seit 20 Jahren an, Helmut Grünbauer, Johann Klier und Artur Leonhardt sind seit 10 Jahren dabei.