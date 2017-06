Vermischtes Luhe-Wildenau

25.06.2017

Heiße Angelegenheit in Oberwildenau. Um das Johannisfeuer wie geplant zu veranstalten, ist die Junge Union auf die Unterstützung der Feuerwehr angewiesen. Sie besprengt die Umgebung ständig mit Wasser, um bei der Trockenheit ja kein Risiko einzugehen.

Oberwildenau. So war die Atmosphäre an der Naab bei der alten Wollwasch heuer eine besondere. JU-Vorsitzender Maximilian Biehler hatte mit seinen Mitstreitern alle Vorbereitungen getroffen, um den Besuchern einen angenehmen Sommerabend anzubieten.In den Tagen vorher war der riesige Haufen mit Reisig und Holz sauber gestapelt worden. Die Feuerwehr Oberwildenau unterstützte die JU und sicherte am Freitag angesichts der vorherrschenden Trockenheit die Umgebung des Feuers sorgfältig ab. Das Areal wurde konstant feucht gehalten und zusätzlich sorgte beidseits des brennenden Johannisfeuers eine Berieselungsanlage für Sicherheit und auch für eine kleine Abkühlung der Gäste.Beim Entzünden des Feuers standen die vielen Besucher an der Abgrenzung, um das zunehmende Lodern der Flammen zu beobachten. Die Blaskapelle Oberwildenau unter Leitung von Bernhard Meiler war für den musikalischen Teil zuständig. Für das leibliche Wohl sorgte die gastgebende Junge Union.