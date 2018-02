Freizeit Mähring

02.02.2018

Es dürfte wieder hoch her gehen an diesem Sonntag, 4. Februar, in Mähring: Der Faschingsverein "Rosamunde" lädt zum traditionellen Umzug ein.

Die Organisatoren und viele mehr können es kaum mehr erwarten, bis der Startschuss fällt. Um 13.30 Uhr wird sich der Faschingszug in Bewegung setzen. Die Aufstellung erfolgt um 13 Uhr in der Zollstraße. Von dort geht es zuerst durch die Hauptstraße und über die Bingerstraße und die Egerstraße wieder zurück zur Hauptstraße. Die Ortsdurchfahrt wird wegen des Umzugs teilweise bzw. ganz gesperrt.Rund 50 Gruppen mit mehr als 20 Wägen werden dabei sein und wieder lokale, überregionale und weltpolitische Geschehnisse aufs Korn nehmen. Zugesagt haben unter anderem die Faschingsgesellschaften "Tursiana" aus Tirschenreuth und "Weiß Blau" aus Wiesau sowie der Mitterteicher Gaudiwurm. Heitere Klänge steuern die Großkonreuther Blasmusik und die Mitterteicher Stadtkapelle bei. Am Marktplatz ist eine Begrüßung der Gruppen in Reimform vorgesehen.Nicht fehlen darf wieder jede Menge Wurfmaterial: Bonbons, Chips, Popcorn, Gummibärchen, Karlsbader Oblaten, Schokolade, Lollis und Krapfen. Dazu werden noch Mähringer Besonderheiten unters Volk gebracht - beispielsweise Gurkenschäler, Fruchtfliegenfallen, Nudelhölzer, Schneebesen, Backformen, Taschenkalender, Lego-Figuren, Einhörner, Spiel-Lastwägen und Star-Wars-Lichtschwerte. Bei der Nepomuk-Brücke wird ein Versorgungsstand aufgebaut. Auch nach dem Umzug bleibt Mähring in Narrenhand. Im Jugendheim steigt wieder ein Kinderfasching mit Alleinunterhalter Simon Strohmeier. Hier gilt freier Eintritt. Die großen Narren können bei einer "After-Zug-Party" beim alten Feuerwehrhaus weiterfeiern.