04.12.2017

Rückschau auf die Arbeit im vergangenen Jahr hielt am Sonntag der Heimatverein. Bei dem Treffen im Gasthof Rosenbühl ist auch das Vorstandsteam neu gewählt worden. Dabei wurde die Vereinsführung um Albert Schicker im Amt bestätigt, wie dem Bericht des Vorsitzenden zu entnehmen ist. Stellvertreter ist Konrad Weis, um die Finanzen kümmert sich Rosi Meißner. Schriftführerin ist Ingrid Bäuml. Dem Vorstand gehört außerdem Ehrenvorsitzender Herbert Rath an.

Ingrid Bäuml aus Bärnau, die seit 25 Jahren den Schriftführer-Job mustergültig erledigt, ist für ihre Arbeit mit einem Blumenstrauß und einer Urkunde geehrt worden. Der Versammlung ging am Vormittag ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder voran. Beim Jahrestreffen selbst wurde noch einmal der in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder Josef Weis, Maria Göhl, Karl Riedl und Christian Dybicki gedacht. Als neue Mitglieder aufgenommen worden sind Bettina Weis, Roland Weis und Rudi Wagner.Vorsitzender Albert Schicker wollte seinen Tätigkeitsbericht vor allem auch als Anerkennung und Dank an die engagierten Mitglieder verstanden wissen. Der Sprecher erinnerte an die Nikolausaktion vergangenes Jahr, bei der sich vor allem Robert Kraus und Jürgen Schicker engagierten. Die Waldweihnacht am Bargl sei ebenfalls gut besucht worden. "Es waren auch Besucher aus Altwasser und Promenhof dabei", heißt es im Bericht über den Besuch der Gäste aus Tschechien. Ein Dank galt Harald Kaiser: Er stellt seine Halle als Unterstellmöglichkeit für die Loipen-Maschine zur Verfügung. Der Heimatverein kümmerte sich um das Spuren der Loipen, wie dazu Albert Schicker berichtete. Er sowie Elias Kaiser hätten die Spuren laut Loipen-Plan gezogen. Ferner erinnerte der Sprecher an das "Silvesterfeuer" - "... leider ohne Feuerwerk", wie es im Bericht des Vorsitzenden heißt. Dieses Jahr aber solle es wieder ein buntes Spektakel am Nachthimmel geben, kündigte Schicker an. Ein besonderes Ereignis ist laut Schicker das Maifest zugunsten der Badeweiher-Sanierung gewesen. Viele Helfer hätten zum Gelingen beigetragen. Der Vorstand hatte die Vorfinanzierung einer Bade-Insel mit Leiter beschlossen - für rund 4800 Euro. "Ende Juni konnten wir die Bade-Insel montieren und zu Wasser lassen." Die Gemeinde hatte sich laut Schicker mit einem 10-prozentigen Zuschuss an den Kosten beteiligt.Schicker erinnerte an einen Fahrradausflug, das Johannisfeuer am Pfaffenbühl, den Zoiglabend im Rathaus sowie das Feuer zum Anna-Fest und an die Beteiligung am Kirchweihschießen der Schützen. Lob galt dem Engagement von Peter Kasseckert: Er hatte die Bank am Treppensteiner-Brunnen hergerichtet. Zudem hatte das Heimatvereins-Mitglied einen Tisch angefertigt und den Brunnen gewartet.Außerdem verwies der Sprecher auf weitere Pflegearbeiten: Dabei seien Bänke und Marterln des Heimatvereins ausgemäht worden, wobei der Vorsitzende namentlich Konrad Weis, Peter Kasseckert, Josef Kraus, Wolfgang Müller und sich selbst nannte. Zuletzt würdigte Schicker die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandsteams.