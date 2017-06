Freizeit Mähring

21.06.2017

Dem Mannschaftsnamen nach hätte das Team eigentlich kaum Ehrgeiz zeigen müssen. Doch "Mir wurschd!" legte sich beim Bubble-Ball-Turnier ins Zeug - und gewann.

Großkonreuth. (kro) 17 Mannschaften waren am Samstag auf dem SG-Sportplatz zum "2. Bubbleball-Turnier" angetreten. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stand vor allem der Spaß im Blickpunkt dieses Turniers. Wenn ein Spiel nicht entschieden werden konnte, dann gab es ein sogenanntes "Last Man Standing" ohne Spielball. Dabei standen sich die beiden Mannschaften auf der Grundauslinie gegenüber und rannten aufeinander zu. Das Team, welches am Ende noch einen Spieler stehen hatte, ging als Sieger hervor.Auffallend war der Frühschoppenverein Falkenberg, der sogar eine eigene weibliche Fangruppe mit dabei hatte. Letztendlich setzte sich das Team "Mir wurschd!" aus Großkonreuth durch und durfte sich über 30 Liter Bier freuen. Zweiter wurden "gegen gegen" aus Tirschenreuth vor "*Hagelvoll", ebenso aus Tirschenreuth. Den undankbaren 4. Platz belegte das "Heisl" aus Dippersreuth vor dem "Brou Heisl" aus Großkonreuth, dem Frühschoppenverein Falkenberg und den Jugendtrainern der SG Großkonreuth. Achter wurde das Team "#freezeisl" vor den "Rauschkugeln", dem "FC Saufhampton" und der JU Mitterteich/Leonberg 2. Die weitere Platzierung: 12. "Ballertdasdarein" Istanbul, 13. Reuther Kellerbar, 14. Handballclub Tirschenreuth, 15. Öttinger Allstars, 16. La Familia 0815, 17. JU Mitterteich/Leonberg 1. Eigens zu diesem Turnier hatte die Spieler der SG Großkonreuth leckere Spezialitäten kreiert, wie "Rucksogsepps Bavarian Burger", ein Leberkäse-Burger. Erfreut zeigte sich das Organisationsteam um 2. SG-Vorsitzenden Matthias Gradl, dass bis weit in die Nacht hinein gefeiert wurde und eine tolle Partystimmung herrschte. Später wurde auch noch das Johannisfeuer entfacht. Die SG Großkonreuth wird auch im kommenden Jahr wieder ein Bubble-Ball-Turnier durchführen. Am 7. Juli lädt die SG Großkonreuth zu ihrer Beachparty am Sportplatz ein.