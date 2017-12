Freizeit Mähring

07.12.2017

1

0 07.12.2017

Griesbach. Die Nachwuchsmusiker der Blasmusik gaben kürzlich ein vorweihnachtliches Konzert im prächtig geschmückten und voll besetzten Saal des Jugendheims. Den Anfang machte die Bläserklasse 1. Sie spielt erst ein halbes Jahr zusammen und präsentierte eine Hitliste an Weihnachtsliedern. Dirigent Markus Werner trug eine Weihnachtsgeschichte vor, die alle im Verein vertretenen Blasinstrumente präsentierte: Kinder traten sowohl solistisch als auch in der Gruppe auf und spielten bekannte Melodien.

Mit dem Stück "Guter alter Nikolaus" betrat auch der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht den Saal. Frohbotschaften aber auch Fingerzeige hatte er zu verkünden, bis an alle Musiker Geschenke verteilt wurden. Der Nikolaus nahm kurz Platz, um den Auftritt der Früherziehung mitzuverfolgen. Den Anfang machte die große Früherziehungsgruppe - 16 Kinder unter Leitung von Romana Beer von der Kreismusikschule - mit Percussion, Flöten und Gesang. Es folgten zwei Flötengruppen mit je 3 Spielern - die erste unter Leitung von Franziska Fenzl mit erst 2-monatiger Spielerfahrung und die Fortgeschrittenen-Gruppe unter Leitung von Sabine Gmeiner. Die Bläserklasse 2 mit gut 60 Musikern hatte gerade noch so Platz auf der Bühne gefunden und bildete eine eindrucksvolle Kulisse. Mit einer rockigen Version des Stückes "Guter alter Nikolaus" bedankte sich die Musiker für die Geschenke und verabschiedeten Nikolaus und Knecht Ruprecht musikalisch. Die fortgeschrittene Bläserklasse ließ Werke aus verschiedenen Epochen erklingen von Renaissance bis Moderne und zeigte auf, wie vielschichtig und abwechslungsreich Blasmusik erklingen kann. Auch das Publikum wurde mit einbezogen. Die Jungmusiker bedankten sich auch eigens beim Dirigenten mit einem großen Plakat auf dem alle unterschrieben haben und einem Weihnachtssäckel. Die Jungmusiker hatten auch im Vorfeld Plätzchen gebacken, welche von den Zuhörer erworben werden konnten. Der Erlös wird für die Jugendarbeit verwendet.Besonderes Flair verbreitete die Alphorngruppe: "Schon der Auftritt durch den voll besetzten Saal mit den langen Instrumenten sorgte für Beifall und Staunen zugleich", heißt es in der Pressemitteilung. Markus Werner informierte über das Instrument und warb um neue Mitspieler. Die Bläser ließen typische Alphornliteratur wie auch bekannte kirchliche Stücke erklingen - "Herbei ihr Gläubigen", "Zu Bethlehem geboren". Aufmerksam lauschten die Zuhörer den Klängen und der Dirigent, der unten im Saal dirigieren musste, bemerkte dass die Alphorngruppe an dem Abend ihr einjähriges Bestehen feiere. "Mit 4 Hörnern hat es begonnen jetzt ist die Gruppe bereits auf 12 angewachsen."Weiter im Programm ging es nach den Alphörnern mit dem Jugendorchester, das gleichzeitig den Abschluss des 3,5stündigen Konzertes einläutete. Mit "Feliz Navidad" oder "Last Christmas" ging es emotional rund.