Kultur Mähring

19.09.2017

19.09.2017

Die Laienspielgruppe St. Katharina Mähring probt seit einigen Wochen. Bald öffnet sich der Vorhang für die Komödie "Der dalkete Bua".

Das Stück von Hermann Schuster zeigt auf humorvolle Art die Probleme des Ramhofbauern, dessen Hof von Seuchen und Unwettern nahezu ruiniert wurde. Um sich zu retten, plant er, seine Tochter Loni mit Girgl, dem eher damischen Muttersöhnchen des reichen Lohbauern Göckl zu verheiraten. Die Einzige, die vorerst ihren Spaß an diesem Plan hat, ist Magd Mirl.Loni, die in Knecht Toni verliebt ist, ist von dem "dalketen Buam" so entsetzt, dass sie sogar Selbstmord erwägt. Umso schlimmer, da der von ihr gekränkte Girgl nun glaubt, in der "dalketen Magd" Mirl eine glänzende Perle gefunden zu haben. Und schon nimmt die Gaudi ihren Lauf.Der Ramhofbauer sieht daraufhin seinen Untergang bevorstehen. Doch dann gelingt es der Bäuerin aus Vogelstetten, die ideale Lösung zu finden: Nicht die Tochter muss reich heiraten, sondern der Vater. Am Ende findet jede Figur einen passenden Partner. Im Stück werden wieder örtliche Begebenheiten mit eingebaut.Die erste Aufführungen ist am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr, eine Nachmittagsvorstellung folgt am Sonntag, 29. Oktober, um 14 Uhr. Am Samstag, 4. November, hebt sich der Vorhang um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 5. November, um 19 Uhr. Die Vorführungen finden jeweils im Pfarrheim Mähring statt.Zum ersten Mal gibt es einen Kartenvorverkauf. Ab Montag, 25. September, gibt es Tickets in den Raiffeisenbank-Filialen Tirschenreuth und Mähring. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder bis 14 Jahren 4 Euro.Die Mitwirkenden: Der Ramhofbauer (gespielt von Harald Kaiser), seine Tochter Loni (Jenny Raschke), Toni, der Oberknecht bei Ramhofers Nachbarn (Markus Wild), Heini Göckl, Lohbauer von Irxenhausen (Franz Schöner), Girgl, sein Sohn (Christian Müller), Barbara Richtmann, Bäuerin von Vogelstetten (Anita Raschke), Mirl, Magd am Ramhof (Melanie Kaiser). Regie führt Manfred Raschke.