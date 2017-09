Sport Mähring

19.09.2017

Die teils deftigen Abreibungen der letzten Wochen waren zu viel: Kreisligist SC Mähring hat sich von Trainer Pavel Plecity getrennt. Vorübergehend bis November übernimmt SC-Urgestein Rudi Kraus die Leitung der ersten Mannschaft.

"Letztendlich ist es von der Bundesliga bis zur A-Klasse das gleiche: Irgendwann nutzen sich gewisse Trainingsinhalte und Ansprachen ab. Da wollten wir einfach neue Impulse setzen", sagte SC-Spielleiter Stefan Schneider. Schon bei der 0:4-Pleite am Wochenende beim 1. FC Schwarzenbach betreute Kraus die Mannschaft.Schneider verhehlt nicht, dass es im Verhältnis eines tschechischen Akteurs mit dem Trainer zu Spannungen kam. "Pavel ist ein Fußballverrückter und hat wie jeder Mensch seine Vor- und Nachteile. Wenn es dann sportlich nicht läuft, rücken die Spieler die weniger positiven Aspekte eines Trainers in den Vordergrund." So ließ in den vergangenen Wochen neben der Trainingsbeteiligung auch die Disziplin auf dem Platz oftmals zu wünschen übrig. "Ein Josef Kliment fehlt uns mit einer Meniskusverletzung an allen Ecken und Enden. Dazu kamen diverse Sperren. Diese Ausfälle waren für uns einfach nicht mehr zu kompensieren." Spieler aus der Reserve, die in der A-Klasse kicken, seien nur bedingt kreisligatauglich.Neu-Trainer Rudi Kraus hat nun zunächst bis November zugesagt. "Es ist aber durchaus unsere Planung, dass Rudi eine langfristige Option ist." Allerdings nur, wenn sich die Trainingsdisziplin schlagartig bessert und die Verletzten zurückkehren. "Rudi ist kein Dummer. Auch er weiß, dass es ansonsten in der Kreisliga schwierig für uns wird."