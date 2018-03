Vermischtes Mähring

19.03.2018

176 Feuerwehrleute rücken in der Nacht zum Montag im Stiftland aus. Ein Sägewerk in Großkonreuth, einem Ortsteil der Grenzgemeinde Mähring, steht in Flammen.

Großkonreuth. Die Alarmierung kam um 3.45 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, teilte die Einsatzzentrale der Feuerwehren mit. 176 Brandschützer aus 13 Feuerwehren der Umgebung rückten zum Brandort nach Großkonreuth aus. In deren Ortsmitte brannte ein Teil eines Sägewerks. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell in Griff. Nach Auskunft der Feuerwehr war das Feuer in einem Spänebunker am angrenzenden Wohnhaus ausgebrochen. Mit der Drehleiter wurde der Brandherd bekämpft.Den Aktiven gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt von Großkonreuth komplett gesperrt. Bei minus neun Grad waren die Brandschützer gefordert, sie kämpften nicht nur gegen das Feuer, sondern auch gegen die Kälte. Die Polizei Tirschenreuth und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen über die Brandursache aufgenommen. Die Einsatzleitung hatten Kreisbrandrat Andreas Wührl und Kreisbrandinspektor Lorenz Müller.