Vermischtes Mähring

17.01.2018

Großkonreuth. Gefragt wie nie ist die Großkonreuther Blasmusik. Alleine im vergangenen Jahr war die Kapelle bei 85 Spieleinsätzen, darauf wies Vorsitzende Franziska Fenzl in der Jahresversammlung hin. Die Stammkapelle bringt es auf beachtliche 50 Einsätze, der Nachwuchs stand 8 Mal auf der Bühne.

Dirigent Markus Werner ließ 2017 Revue passieren. Dabei hob er die neuen Formationen, die Tanzlmusi und die Alphorn-Gruppe, hervor. Auch die Stammkapelle habe eine hervorragende Arbeit abgeliefert. Zudem verwies er auf die Auszeichnung der Pro Musica Plakette in Landsberg am Lech, den Tag der Musik und den Ausflug nach Marienbad mit anschließendem Kurkonzert mit der Musikschule Marienbad. Der Dirigent machte darauf aufmerksam, dass das Förderprogramm "Kultur macht stark" zu Ende sei. Es sei noch nicht abzusehen, ob ein ähnliches Programm folgen werde. Mit nur zehn Euro Beitrag im Jahr könne man förderndes Mitglied bei der Blaskapelle werden.Außerdem verwies Werner auf das Neujahrskonzert am Freitag, 19. Januar, um 20 Uhr in der Mitterteicher Mehrzweckhalle. Für ihn sei mit diesem Projekt ein Traum wahr geworden und er freue sich sehr, mit dieser Bläserphilharmonie aufzutreten. Karten gibt es ab acht Euro im Internet ( www.mitterteich.de) oder an der Abendkasse für zehn Euro. Einlass ist um 19.15 Uhr.