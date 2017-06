Erinnerungen an Erstkommunion

Vermischtes Mähring

Griesbach/Großkonreuth. Jubelkommunion feierten an Fronleichnam mehrere Angehörige der Schülerjahrgänge 1947/48, 1957/58 und 1982/83. Auf dem Programm standen ein festlicher Gottesdienst, die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession sowie ein Mittagessen im St. Martinsheim mit anschließendem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Dabei nutzten die Jubilare die Gelegenheit, um Neuigkeiten auszutauschen und Erinnerungen aufzufrischen. Vor 60 Jahren waren Leonhard Schneider und Josef Reisnecker erstmals an den Tisch des Herrn getreten, vor 50 Jahren hatten dies Ludwig Böhm und Thea Bergler getan. Vor 25 Jahren feierten Christine Kraus, Harald Püttner, Manfred Scharnagl und Susanne Zoller Erstkommunion. Einen besonderen Dank richtete der Pfarrer an die Großkonreuther Blasmusik für die Umrahmung des Festgottesdienstes. Im Bild (vorne, von links) Pfarrer Dr. Charles Ifemeje, Susanne Zoller und Christine Kraus sowie (hinten, von links) Thea Bergler, Ludwig Böhm, Manfred Scharnagl und Harald Püttner. Bild: wg