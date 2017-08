Vermischtes Mähring

01.08.2017

12

0 01.08.201712

Es war schon imposant, wie die viele Besucher besonders gekleidet waren. Frauen trugen die Marienbader Tracht, wie sie früher im Kreis Plan-Weseritz verbreitet war.

Entdecken wir den Wert des Glaubens in der irdischen Gemeinschaft und damit später die Freude des Himmels. Militärdekan Siegfried Weber

Einer der Höhepunkte des Heimattreffens des Heimatkreises Plan-Weseritz war am Sonntag die Wallfahrt zur St. Anna-Gedächtniskirche und der Festgottesdienst mit Militärdekan Siegfried Weber, Pfarrer Armin Maierhofer und Prälat Siegfried Weber. Mit dabei Vereine aus Mähring und Griesbach.Vor 50 Jahren, so die Heimatkreis-Vorsitzende Regine Löffler-Klemsche, sei die St. Anna-Kapelle zu einer Gedächtniskirche erweitert worden. Trotz mancher Widerstände sei dies Franz Walenta und dem damaligen Bürgermeister Andreas Kaiser gelungen. Zu Beginn des Gottesdienstes berichtete Militärdekan Siegfried Weber, dass er aus Gesprächen mit Franz Schöner - beide waren im Kosovo im Einsatz - viel über die St. Anna-Wallfahrt mitbekommen habe. In seiner Predigt verwies der Militärdekan auf die laufende Diskussion über Tradition, Leitbilder und Werte. Diesen Herausforderungen stellten sich Gesellschaft und auch die Kirche. Heilige Schrift und Kirche seien im Glauben untrennbar miteinander verbunden, so der Prediger. Alle Christen pflegten ihre eigene Frömmigkeit und seien zudem gefordert, sich zu äußern und sich einzubringen. Das Reich Gottes sei da, es werde den Menschen zugeordnet. "Aber das Himmelreich will mit Freude gefunden werden." Gott und das Reich Gottes sei für alle da. Um es zu finden, sei Gelassenheit und Geduld erforderlich. Deshalb, so der Prediger: "Mache dein Auge auf und sei wachsam, aber nicht oberflächlich". Denn das Leben des Gläubigen und das Himmelreich bildeten eine Einheit. Bezugnehmend zu dieser Wallfahrt sagte er, "Tradition ist das Bewahren von Glut". Millionen Menschen seien vertrieben worden und heimatlos. Aber sie hätten neue Heimat gefunden, ihr christlicher Glaube haben ihnen dabei geholfen. Dies sei ein entscheidendes Integrations-Kriterium gewesen. Obwohl es damals keine Willkommenskultur gegeben habe, "... haben es die Alten geschafft", so Weber. Die Gegenbewegung, die Gottlosigkeit im Osten Europas, sei hingegen gescheitert. Die St. Anna-Kirche hier am Pfaffenbühl sei ein leuchtendes Beispiel für die Vertriebenen. "Entdecken wir den Wert des Glaubens in der irdischen Gemeinschaft und damit später die Freude des Himmels."