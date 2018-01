Vermischtes Mähring

28.01.2018

Die Mitglieder des Faschingsvereins "Rosamunde" fiebern dem Höhepunkt ihres Faschings entgegen: dem Faschingszug. Und der ist etwas ganz Besonderes. Schon allein deswegen, weil dort nicht nur die üblichen Naschereien ausgeworfen werden.

Der Höhepunkt des Mähringer Faschings steigt am kommenden Sonntag, 4. Februar, wenn der Faschingsverein "Rosamunde" zu seinem Faschingszug durch die Straßen des Marktes einlädt. Start ist um 13.30 Uhr. Schnellentschlossene, die noch teilnehmen wollen, können sich bei Vorsitzendem Marcus Kilian melden, Telefon 09639/912175 oder 09639/1803. Er freut sich über jede Anmeldung.Bisher sind rund 50 Gruppen, darunter 22 Wagen, angemeldet. Man darf schon jetzt gespannt sein, welch lokale und überregionale oder sogar weltpolitische Themen die Faschingsnarren aufgreifen. Mit dabei sind die Faschingsgesellschaften Tursiana" aus Tirschenreuth, "Gaudiwurm" aus Mitterteich und "Weiß Blau" aus Wiesau. Als Blaskapellen konnten die Großkonreuther Blasmusik und die Mitterteicher Stadtkapelle gewonnen werden.Aufstellung ist an der Zollstraße. Von dort wird der Faschingszug durch die Hauptstraße weiter über Bingerstraße und Egerstraße wieder zur Hauptstraße ziehen. Am Marktplatz werden die einzelnen Gruppen in Reimform begrüßt. Natürlich gibt es wieder eine Vielzahl von Wurfmaterial, das von Bonbons bis hin zu Chips, Popcorn, Gummibärchen, Karlsbader Oblaten, Schokolade, Lollies und Krapfen reicht. Dazu gibt es noch Mähringer Besonderheiten, denn auch Gurkenschäler, Fruchtfliegenfallen, Nudelhölzer, Schneebesen, Backformen, Taschenkalender, Legofiguren, Einhörner, Spiel-Lastwagen und Star-Wars-Lichtschwerte werden unter das närrische Volk gebracht.Bei der Nepomuk-Brücke gibt es einen Versorgungsstand. Nach dem Faschingszug findet im Jugendheim der Kinderfasching statt. Für die entsprechende Musik sorgt Simon Strohmeier, der Eintritt ist frei. Beim alten Feuerwehrhaus steigt für die "Großen" eine große "After-Zug-Party".