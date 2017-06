Mähringer Schüler bei Mathematik-Wettbewerb erfolgreich

Vermischtes Mähring

02.06.2017

Der sogenannte Känguru-Wettbewerb der Mathematik findet jährlich einmal statt und unterstützt die mathematische Bildung an den Schulen. Ziel ist es, die Freude am Rechnen und Knobeln bei den Schülern zu wecken und zu erhöhen. Durch das Angebot an interessanten Aufgaben wird selbstständiges mathematisches Denken und Arbeiten gefördert. In diesem Jahr haben sich auch 16 Schüler der Grundschule Mähring beteiligt, die dabei von Förderlehrerin Maria Singer angeleitet und betreut wurden. Nach der Auswertung freute sich Rektorin Karin Gleißner über die tollen Ergebnisse und konnte jedem der Mathe-Tüftler neben einer Urkunde auch einen Preis überreichen. Für die größte Zahl aufeinanderfolgender richtiger Antworten erhielt Lina Benkner, Schülerin der vierten Klasse, ein T-Shirt. Bild: exb