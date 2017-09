Prost und viele Glückwünsche nach dem Jawort in Sankt Katharina

Vermischtes Mähring

08.09.2017

13

0 08.09.201713

Die Hochzeitsglocken der Kirche Sankt Katharina läuteten für Stefan und Carolin Schneider, die sich vor einem Jahr bereits das Jawort im Standesamt gegeben hatten. Am Altar stand Pfarrer Ludwig Steinhauser, der das Paar traute. Der feierliche Gottesdienst wurde von Sängerin Barbara Weiß musikalisch umrahmt, begleitet von Felix Staufer. Freunde überraschten nach der Trauung mit einem Ständchen. Spalier standen mit einem Fässchen und reichlich Krügen die Oppl-Zoigl-Mädels aus Mitterteich. "Dort bedient unsere Caro immer", war zu erfahren. Mit einem bunten Blumenstrauß und der Aufforderung ein paar Tore zu schießen, gratulierten die Kicker vom SC Mähring. Nach ein paar Probe- und wenigen Fehlversuchen des Bräutigams in Richtung des zu klein geratenen Tornetzes ging es zu einem Oldtimer-VW-Käfer, der Carolin und Stefan nach Ernestgrün brachte, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Wohnen werden die Schneiders in Mähring. Bild: wro