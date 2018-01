Vermischtes Mähring

Die Mähringer haben zweifellos viele Talente. Ein herausragendes ist das zum Faschingfeiern. Das beweist die "Rosamunde" bei der Prunksitzung und sorgt für fröhliche Stunden - mit kräftigen Seitenhieben.

Was Tirschenreuth kann, kann Mähring schon lange - eben maßlos übertreiben. Kräftig aufs Korn genommen wurde in der Bütt der "Sonnenkönig" der Kreisstadt, der in Tirschenreuth vieles niederreißt, umbaut und erneuert: "Ich frag mich, ihn welch mittelalterlichem Zustand die Stadt vor seiner Zeit war", merkte ein Redner an.In drei Büttenbeiträgen zogen drei Engel, toll verkörpert von Marcus Kilian, Franz Schöner und Christian Müller, sowie der "Hosianna-Engel" Heinz Hoffmann kräftig vom Leder und konnten sich auch einen Seitenhieb auf Bärnau nicht verkneifen: "Da brennt's nicht nur im Geschichtspark, sondern in jeder Stadtratssitzung."Süffisant bemerkten die Engel, dass in der Kreisstadt Tausende dem Bata Illic zugejubelt haben und ihn auch Stunden nach seinem Konzert nicht von der Bühne ließen, "weil seine Fans alle mim Rollator kumma, und bis die noun Auftritt wieder abgeschoben san, des hout holt a Waal dauert." Als "Fake" wurden auch die Besucherzahlen beim Weihnachtsmarkt angeprangert: "Weil Rekorde verkaufen sich halt besser." Deshalb wollten die Mähringer ebenso loslegen und folgenden Bericht zur Prunksitzung in der Zeitung lesen: "Mehrere Tausend drängten sich bereits um 15 Uhr an den Eingangskassen, um Plätze zu bekommen. In dem zwölfstündigen Programm zeigten die Aktiven ihr Können. Prominente aus Film, Sport und Politik waren zu Gast und verliehen der Veranstaltung einen Glanz, der deutschlandweit seinesgleichen sucht." Klasse auch der Auftritt des Mähringer Originals Lise Mayer als Liebesgöttin Aphrodite, die über so manche Mähringer Liebschaften Bescheid wusste, ganz nach dem Motto: "Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht etwas Besseres findet". Als Liebesgöttin habe sie einen schweren Stand, aber es gebe auch Erfolge. Gewirkt haben ihre Liebespfeile in Poppenreuth, wo es mehr Kinder gibt als in der ganzen Großgemeinde. Ihr Abschluss-Song hatte es in sich - "Himmelvater, Himmelvater, beicht'n muss i geh" von Andreas Gabalier - und alle machten kräftig mit.Kein Zweifel, die Prunksitzung des Faschingsvereins "Rosamunde" war ein absolutes Highlight zum Auftakt der närrischen Zeit. Im voll besetzten Pfarrheim wurde ein gut vierstündiges Programm mit vielen tänzerischen Einlagen geboten. Die Besucher ließen sich begeistern von rund 90 Aktiven, die mit ihrem närrischen Feuerwerk die Tatsache unterstrichen, dass die Grenzgemeinde eine echte Faschingshochburg ist.Fesch herausgeputzt präsentierten sich die verschiedenen Garden der Rosamunde, angefangen von der Nachwuchs- über die Schülergarde bis hin zur Jugend- und Prinzengarde. Auch die beiden Funkenmariechen Lucy und Margit kamen bestens an. Ein weiterer Höhepunkt war zu einem späteren Zeitpunkt das Männerballett, das tänzerische Maßstäbe setzte.Durch das Programm führte als Sitzungspräsident Erwin Jaspers, für die musikalische Umgarnung sorgte Manfred Raschke. Marco Anderlik, der Vizepräsident des Fastnachtsverbandes Franken, zeigte sich beeindruckt: "Hier in Mähring geht einem das Herz auf. Toll, was ihr hier alles auf die Beine stellt. Mit eurer Jugendarbeit habt ihr keine Nachwuchssorgen."Unter den Gästen war auch eine Delegation der Faschingsgesellschaft Weiß-Blau Wiesau, die mit einem Tanzpaar und dem Hofstaatballett für Aufsehen sorgte. Auch Bürgermeister Josef Schmidkonz sowie die beiden Pfarrer Armin Maierhofer und Dr. Charles Ifemeje ließen sich die Prunksitzung nicht entgehen. Das Mähringer Prinzenpaar, Cornelia II. und Thomas III., hatte nicht nur mit Tanzen und Schunkeln gut zu tun an dem Abend. Viele Sessionsorden waren zu verleihen.