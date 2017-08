Freizeit Mantel

Seit zehn Jahren findet jedes Vierteljahr eine Atempause für die Seele in St. Moritz statt. Am Mittwoch erinnerte Rita Bayer (rechts) an die Anfänge vor zehn Jahren mit Gemeindeassistentin Andrea Schlecht. Seit 2011 organisiert Bayer die Andachten mit Teamkolleginnen. Derzeit steht ihr Gerti Münch (Zweite von rechts) zur Seite. Am Mittwoch machte der Regen einen Strich durch die Pläne, die Atempause im Freien vor dem Kriegerdenkmal abzuhalten. Es regnete in Strömen. Trotzdem kamen wieder an die 80 Gäste in die Moritzkirche. Thema war "Auszeit". Beim ersten Text ging es ums "Herunterfahren". Münch erklärte: "Feierabend. Der Rechner fährt herunter und verabschiedet sich mit einer Melodie. Ich hingegen gehe oft nur in den Standby-Modus. Das kleinste Signal genügt und dann holt mich die Arbeit wieder ein. Vielleicht bräuchte ich auch so eine Melodie, die mich daran erinnert, dass nicht alles von mir abhängt." Für solch passende Melodien sorgte die Familienmusik Schmidt aus Heinrichskirchen, die aus drei Generationen besteht. Mit Gitarre, Akkordeon, Flötenspiel und Gesang trug sie zum Jubiläum bei. "Das Leben mit all seiner Schönheit genießen, glückliche Stunden wachhalten, die Leichtigkeit dieser Zeit einatmen und auskosten", dazu mahnte Bayer. Nach der Andacht schenkten Bayer und Münch sommerliche Bowle aus. Bild: sei