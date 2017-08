Freizeit Mantel

28.08.2017

(sei) Über traumhaftes Sommerwetter mit Temperaturen um die 30 Grad freuten sich am Samstag die Reservisten am Manteler Baggerweiher. Sie hatten die Ferienkinder zum Schlauchbootfahren eingeladen. Mit Schwimmwesten ausgerüstet konnten die Mädchen und Buben den Baggerweiher aus einer anderen Perspektive betrachten. Mitglieder der Reservisenkameradschaft paddelten bis in den hintersten Winkel des Gewässers und wieder zurück. Dann lockten Limonade, Süßigkeiten, Muffins und Würstchen vom Grill die jungen Seefahrer wieder an Land. Für die Eltern gab es noch Kaffee. Gerne erprobten die Kinder ihre Geschicklichkeit beim abgesicherten Laufen über einen Seilsteg, der über das Wasser gespannt war. Die Reservisten erinnerten sich an ihre Bundeswehrzeit, wo sie auf diese Weise Flüsse überqueren mussten. Auch hierbei standen immer zwei Aufsichten bereit. Kein Problem war es auch, wenn in der Hitze beim Dosenspritzen jemand nass wurde. Von 14 bis 17 Uhr verbrachte die Kinderschar somit einen vergnüglichen Nachmittag am Baggerweiher. Bild: sei