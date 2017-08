Freizeit Mantel

Vom Goldfieber infiziert, stürzten sich zwölf Kinder in ein Abenteuer und fuhren mit dem OWV an den Galgenbach im Wald südwestlich von Erbendorf. Bevor es dort ans Goldwaschen ging, zeigte Karl Ochantel aus Vohenstrauß bei einer kleinen Wanderung alte Goldwasch-Relikte am Galgenbach. Zusammen mit dem Chefmineralogen des OWV-Hauptvereins, Martin Füßl aus Parkstein, erklärte er den Buben und Mädchen, wie sie mit Schaufel und Goldwaschpfanne umzugehen haben. Der Galgenbach war mit Buschwerk überwachsen und so warm, dass einige Kinder sogar barfuß im Wasser herumspazierten. Sechs Begleitpersonen passten auf, dass niemand unabsichtlich baden ging. Einige Goldwasch-Lehrlinge hatten in kurzer Zeit Granate von zwei bis drei Millimetern Größe vom Sand getrennt. Damit jedes Kind ein Erfolgserlebnis hatte, wuschen sie alle aus vorbereiteten Sandsäckchen zuerst Katzengold, dann hübsche Schmucksteine und am Ende echte finnische Goldnuggets aus. Zur Stärkung gab es eine ausgiebige Brotzeit und zur Erinnerung ein Goldwäscher-Diplom mit einem Foto drauf. Bild: sha