Freizeit Mantel

18.08.2017

4

0 18.08.2017

Die Manteler feiern am Sonntag, 20. August, Bürgerfest. Wegen zahlreicher Vorbereitungen, unter anderem dem Aufbau der Bühne, ist die Weidener Straße von Samstag bis Montag gesperrt.

Die Vereinsvorstände treffen sich am Samstag um 13 Uhr zur Vergabe der Standplätze. Am Sonntag ist der Marktplatz den ganzen Tag über gesperrt. Der Aufbau der Garnituren beginnt am Festtag um 8 Uhr unter Leitung von Bernd Bösl und Thomas Voigt. Der Abbau erfolgt um 22.30 Uhr. Kuchen können ab 10 Uhr beim "Hallermichl" oder am Kuchenstand am Marktplatz abgegeben werden. Um 10 Uhr beginnt der Weißwurstfrühschoppen mit dem Anstich und der Eröffnung des Bürgerfests.Weinlaube, Prosecco- und Cocktailbar befinden sich im Hof der Gaststätte "Zur Post". Dort feiern die Gäste auch nach 22 Uhr noch beim "Nachbürgerfest".