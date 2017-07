Freizeit Mantel

04.07.2017

Sehr zufrieden berichtete Vorsitzender Andreas Fellner über Veranstaltungen und Arbeitseinsätze der Reservistenkameradschaft sowie Teilnahmen an Jubiläen und Festlichkeiten im Markt.

Die RK beteiligte sich am Volkstrauertag, half beim Bürgerfest, organisierte ein Biwak, nahm an der Soldatenwallfahrt in St. Quirin teil und unterstützte das Ferienprogramm mit einer Schlauchbootfahrt. Mit Stolz verkündete Fellner, dass die Kameradschaft durch zehn Neuaufnahmen wieder wächst, obwohl es drei Sterbefälle und drei Austritte gab. Zügig gingen die Neuwahlen über die Bühne. Die Mitglieder bestätigten Fellner einstimmig als Vorsitzenden.Seine Vertreter sind Norbert Herrmann, Karl Stubenvoll und Manfred Rauscher. Schriftführer bleibt Erhard Neubauer, die Kasse wird weiterhin von Werner Fellner geführt. Kassenrevisoren sind Thomas Bertelshofer und Thomas Neubauer, stellvertretender Revisor ist Reinhold Meier, und als Delegierte im Kreis stehen Erwin Klemm, Reinhold Meier, Manfred Mrugalla und Manfred Rauscher zur Verfügung. Stellvertretender Bürgermeister Richard Kammerer lobte die Zusammenarbeit mit dem Vereinskartell und die Teilnahme am Faschingsgaudiwurm. "Dank der sehr aktiven Arbeit im Vorstand können die Reservisten wieder hoffnungsfroh in die Zukunft schauen."Stabsfeldwebel Siegfried Woppmann gratulierte den Reservisten zum relativ niedrigen Durchschnittsalter von 49 Jahren und sah den Zuwachs an Mitgliedern in der guten Arbeit des Vorstands begründet.